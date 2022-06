Hinter Soeder* steckt ein kreatives Kollektiv, jeder von uns stammt aus einem gestalterischen Bereich. Uns verbindet eine sehr ähnliche Auffassung von Ästhetik und Ideologie der Nachhaltigkeit. Uns ist wichtig, welche Produkte wir selbst verwenden und erst recht, welche wir in unserem Laden verkaufen. Wir wollen zeitgemässe Entwürfe, die durch hohe Qualität, schlichtes Design und einfache Funktionalität unser Leben möglichst lange bereichern. Dafür bieten wir handverlesene Basics für den Alltag, hergestellt in der Schweiz und europaweit. Ein wachsender Anteil unseres Angebots macht dabei selbst entworfene Objekte aus. Inspiriert wurde Soeder* von Läden, die wir in den Strassen des gleichnamigen Stadtteils in Stockholm entdeckt haben. Für das urbane Leben in Zürich und Basel wollen wir einen ebensolchen Ort schaffen, in dem nachhaltige und sinnvolle Produkte erhältlich sind.