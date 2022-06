1979 haben wir die Granitspüle erfunden. Und sie und uns seitdem immer wieder neu erfunden. Wie? Indem wir uns Innovation am Zeichentisch, im Labor, an der Werkzeugbank und in unserer Vorstellung in den schönsten Farben ausmalen – und damit nicht nur über 200 Spülenmodelle in bis zu 40 Farben gestalten, sondern auch die Zukunft unserer Branche. Nicht umsonst sind wir mit über 90 Patenten Innovationsführer. Und nicht umsonst werden über 75% aller Spülen auf der ganzen Welt nach unseren Verfahren produziert. Eins haben wir aber bisher immer für uns behalten: die besondere Mischung aus deutscher Handarbeit und internationalem Trendscouting. Dabei folgen wir keiner Richtung, sondern nur unserer Intuition.