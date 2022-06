Die Antec Solar GmbH produziert Photovoltaikmodule in Dünnschicht-Technologie „Made in Germany“. Maßgeschneidert stellt das Unternehmen Photovoltaik Module für solaraktive Fassadenflächen her. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht Architekten, Bauherren und Bauträgern die Auswahl von Dünnschicht-Photovoltaik-Modulen aus einer Vielzahl von Formen, Größen und Farben. Als Innovations-führer für Dünnschicht-Photovoltaik deckt Antec Solar mit seinen PV-Modulvarianten alle Anforderungen der modernen Architektur und der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV) ab.

Im Geschäftsbereich Solar Services plant, installiert und wartet das erfahrene Team bestehende Anlagen.

Die Antec Solar GmbH kooperiert mit dem Wechselrichterhersteller Fronius International GmbH und dem Anbieter von Solarkabeln VOKA Vogtländisches Kabelwerk GmbH.

Firmensitz der Antec Solar GmbH und der Produktion ist in Arnstadt / Thüringen. Das Unternehmen gehört zur WILMS Gruppe. CTO ist Norbert Kreft, der für die Produktion und für Innovationen verantwortlich ist.

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Antec Solar GmbH unter http://www.antec-solar.de/unternehmen/presse/downloads/ zur Verfügung.