Innenarchitektin leistet Sehhilfe

Regine Rauin hilft Menschen beim Einrichten

Regine Rauins hellgrüne Augen sehen viel. So viel, dass sie ihren Blick mit anderen Menschen teilt. Unter dem Firmennamen „WohnDich“ hilft die Innenarchitektin Privatpersonen genau hinzuschauen, wie sie wohnen. Manche

Menschen fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht wohl, ohne zu wissen, woran das liegt. „Irgendwann ist der Leidensdruck zu groß“, berichtet Regine Rauin. „Manchmal werde ich wegen des Wohnzimmers gerufen, aber eigentlich ist es der Flur davor, der nicht passt“, sagt sie. In vielen Gesprächen findet sie gemeinsam mit den Kunden heraus, welche Einrichtung die richtige für die Lebensumstände der Bewohner ist.

Auszug aus dem Artikel von Annamaria Böckel, Journalistin

Im Mai 2009