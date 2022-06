Sie möchten Ihr Haus renovieren oder Ihre Praxis neu gestalten - wissen aber nicht wie? Schaudert es Ihnen, wenn Sie an den Aufwand denken, verschiedene Handwerker zu koordinieren? So erging es Sven Schöpker, als er vor über 10 Jahren ein innovatives Konzept gründete, in dem nicht nur erstklassige Handwerker, sondern auch kreative Architekten und Innenarchitekten mit Leidenschaft gemeinsam für ihre Kunden da sein wollen.

Unsere Leistung für Sie, denn Sie werden sich fragen, was bei uns anders ist?

1. Sie erhalten bei uns eine perfekt aufeinander abgestimmte Gesamtleistung bestehend aus Planung und handwerklicher Umsetzung

2. Sie können sich zu 100% auf unseren Fertigstellungstermin verlassen, da stets die gleichen Handwerksbetriebe als eingespieltes Team mit- und füreinander arbeiten.

3. Und das Beste ist: Durch die effektiven Abläufe sparen wir jede Menge Zeit und Geld, nämlich Ihr Geld.