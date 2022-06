finori zählt zu den deutschen Trendsettern im Produktbereich "zerlegte Möbel".

Wir sind ein junges Unternehmen mit Firmensitz in Niederfüllbach bei Coburg (Bayern) und beliefern Kunden in den Sparten SB und Junges Wohnen sowohl mit Geschäftssitz in Deutschland, als auch in 25 Ländern weltweit.

finori ist bekannt für einen hohen Servicegrad. Lieferzuverlässigkeit, kundenorientiertes Design sowie ein sicheres Gespür für Markttrends sind die Wurzeln unseres Unternehmenserfolgs.

finori stellt durch den angebotenen Materialmix große Anforderungen an ein ausgefeiltes, weltweit operierendes Sourcing. Aus diesem Grund arbeiten wir mit erfahrenen Einkaufsprofis, gegliedert in Projektteams, strukturiert zusammen, um optimale Lieferquellen zu lokalisieren. Hinsichtlich der Beschaffung zählen für uns neben Lieferzuverlässigkeit, Produktqualität sowie Preisgestaltung ebenso die Aspekte Umwelt und Soziales zu wichtigen Entscheidungskriterien.

finori-Produkte sprechen unterschiedlichste Endkunden mit verschiedensten Vorstellungen hinsichtlich Design, Verarbeitung oder Material an. Somit finden sich sämtliche Zielgruppen jeden Alters in den Entwicklungen und Produkten von finori wieder - vom jungen, modernen Kunden, bis hin zu Design-orientierten Abnehmern. Wir setzen stetig neue Trends und passen uns gleichermaßen an sich wandelnde Stilrichtungen an. Überdies überzeugen wir durch das außerordentlich gute Preis-Leistungsverhältnis, das wir unseren Kunden bieten.

finori arbeitet ganz im Sinne der Philosophie "Zufriedene Endkunden bedeuten auch zufriedene Händler!". Mit einer Belieferung des internationalen Möbelmarktes mit über 1 Mio. Möbeln pro Jahr verfügen wir gleichermaßen über fundierte Erfahrung und Manpower, um für jeden Kunden weltweit ein starker Partner zu sein.

finori ist dabei nicht auf enge Produktspektren zu reduzieren, sondern bietet ein breites Sortiment an Möbeln in den Bereichen Wohnen, Diele, Office und Bad.

Den Schlüssel des weltweiten Unternehmenserfolgs sehen wir in der Fokussierung auf Design, Qualität sowie Lieferlogistik und zu guter Letzt natürlich auch in der Flexibilität im Denken und Tun.

Aus diesem Grund heben sich unsere Produkte von denen anderer Anbieter deutlich ab, ganz nach dem Motto: "Eleganz ist die Kunst, dasselbe anders zu tun."