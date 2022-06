Estelle Gassmann (*1981) studierte Textildesign an der Hochschule Luzern –Design & Kunst.Design & Kunst. Seit 2006 arbeitet sie als selbständige Textil- und Produktdesignerin in Zürich und verfolgt ebenso lange ihre ganz und gar eigenwillige Recherche als Künstlerin.

Aus disparaten Ausgangsmaterialen und zum Teil in aufwendigen Prozessen entwickelten Verfahrenstechniken gestaltet sie ihre Objekte und Produkte. Diese inszeniert sie als einen ästhetischen Kontrapunkt zu deren Gebrauchscharakter, der so eine völlig neue und ungewöhnliche Präsenz bekommt.

Was aber ist zu sehen in den fragilen und narrativen Objekten, kreiert aus den unerwarteten Materialkombinationen Keramik, historischem Zucker-Tragant und Plastik? Was in ihren Alltagsprodukten wie Bettwäsche, Tellerkollektionen und Gläsern, die immer auch Schau-Objekte sind?

Man kann sich da nie so sicher sein, denn mehr als nur ein irritierendes Moment ist die sichtbare, strukturelle Bewegung, mit der die Designerin und Künstlerin ihre Produkte und Objekte auflädt. Was entsteht sind Dinge fern und trotzdem mittendrin in ihrer Funktion. Mit einer surrealen Komponente und eingebettet in Erzählungen, die jeweils im Auge des Betrachters ihren Anfang nehmen. Unsere Erinnerungen an Alltagsobjekte ganz nebenbei in ein poetisches Anderswo überführen, ohne dass wir wissen, wo wir gelandet sind.