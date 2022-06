SCHÖNBUCH

Feel welcome - so lautet das Leitmotiv von Schönbuch. Kreative, funktionale Lösungen und Einrichtungskonzepte für den Eingangsbereich sind die Kernkompetenz des Unternehmens. Ob Großstadtloft, Einfamilienhaus auf dem Land, Office oder Objektbereiche mit spezifischen Nutzungsanforderungen – Schönbuch bietet die passende Interieurlösung. Mit Dielenmöbeln, Garderoben, Systemmöbeln, Einzelmöbeln und Interior-Accessoires. Jedes Produkt erfüllt höchste Qualitätsansprüche an Design, Material und Verarbeitung. Dabei ist Funktion immer der kreative Impulsgeber. Der innovative Umgang mit Farbe und eine nuancenreiche Farbpalette prägen die Optik der Kollektion. Jeder Eingangsbereich ist anders in seinen baulichen Vorraussetzungen und auch die jeweiligen Nutzungsbedürfnisse sind unterschiedlich. Auf diese unendlich vielen Raumsituationen und individuellen Kundenwünsche antwortet Schönbuch mit einer großen Auswahl an Produkten und Ausführungsvarianten sowie mit ständiger kreativer Weiterentwicklung. Die Gestaltung des Eingangsbereichs hat, neben der funktionalen Bedeutung, auch einen repräsentativen Aspekt. Beidem wird Schönbuch auf besondere Weise gerecht und verbindet praktischen Nutzen immer mit einem klaren Designstatement. So werden Flure, Dielen und Entrees zu neuen, funktional durchdachten Lebensräumen, in denen sich Bewohner und Besucher wohl und willkommen fühlen.