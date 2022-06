Kunstvolle Objekte aus Altholz,

jedes ein Unikat. Was Andere wegwerfen wird von mir in seine Einzelteile zerlegt, mit anderen Althölzern kombiniert und zu einem neuen Objekt zusammengesetzt. Solltet Ihr Altholz in Form alter Möbel, Fenster, Stühle, Bretter, Türen ect. haben, meldet Euch. Gern stelle ich auch nach Euren Vorstellungen und Wünschen etwas Schönes, Neues her.