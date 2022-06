Modern aus Tradition.

Als Einrichtungshaus hat sich Bornhold von Beginn an ganzheitlichen Konzepten bei der Einrichtung von Räumen, Wohnungen und Häusern verschrieben. Unternehmensübersicht Seit 1917 sind wir in der schönsten Stadt der Welt ansässig und zuständig für die stilvolle Einrichtung im Premiumsegment.

Ob Privatkunde für das eigene Zuhause oder Kapitalanleger für eine hochwertige Immobilie; vom einzelnen Raum bis zur Gesamtplanung - Ihr neues Konzept wird ganz persönlich für Sie ausgearbeitet. Mit unserem Team aus Innenarchitekten, Beratern, Tischlern und Designern stehen Ihnen Mneschen mit großer Erfahrung und Leidenschaft bei der gesamten Abwicklung zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Geschäft am Alsterufer 1-3 in Hamburg.