Stil kennt keine Grenzen: weder Ozeane noch Horizonte oder Kontinente. in Zusammenarbeit mit Architekten und Designern gibt das Unternehmen auch Residenzen auf dem Land, Villen am Meer sowie Hotels und Büros überall auf der Welt ein unverwechselbares, eigenes Gesicht. Mit Formen, Farben und Licht kreieren die Experten einzigartige Raumerlebnisse und ein perfektes Ambiente für das anspruchsvolle Business. Ob die Auswahl wertvoller Antiquitäten oder erlesener Designstücke, das Anfertigen von Möbelstücken oder meisterhaften Intarsien in Handarbeit, die Entwicklung eines stimmungsvollen Spas oder ein individuelles Lichtkonzept für verschiedene Anwendungen: Jedes Detail stimmt.