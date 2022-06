Impressum

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 md stv: FOCUS Einrichtungen

FOCUS EinrichtungenLeopoldstr. 8780802 München

Geschäftsführerin: Julia Doleschel

HRB 107550 / Amtsgericht München

UST-ID-Nr. DE 166181388

Der Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt.Die Vervielfältigung und Verwendung von Daten, insbesondere von Grafiken, Texten sowie Filmmaterial oder Bildmaterial bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von FOCUS Einrichtungen (§72 i.V.m. §2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG).

Inhalt des Onlineangebotes:

Focus Einrichtungen GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Focus Einrichtungen GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Focus Einrichtungen GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Verweise und Links:

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die

außerhalb des Verantwortungsbereiches von Focus Einrichtungen GmbH liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Focus Einrichtungen GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Focus Einrichtungen GmbH hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten bzw. verknüpften Seiten.

Urheber- und Kennzeichenrecht:

Focus Einrichtungen GmbH ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Das Copyright für veröffentlichte, von Focus Einrichtungen GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei Focus Einrichtungen GmbH. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Focus Einrichtungen GmbH nicht gestattet.





Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.





Salvatorische Klausel:

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Datenschutzerklärung





Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und den damit verbundenen Dienstleistungen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und möchten Ihnen hiermit versichern, dass wir den Schutz Ihre persönlichen Daten sehr ernst nehmen und diese vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandeln.





1. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten





Diese Website wird von FOCUS Einrichtungen, Leopoldstr. 87, 80802 München, betrieben (im Folgenden auch „wir"). Wir sind "verantwortliche Stelle" im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Wir erheben und speichern personenbezogene Daten nur, wenn es zur Zusammenarbeit mit Ihnen erforderlich wird. Auf allen öffentlichen Bereichen der Website von FOCUS Einrichtungen bewegen Sie sich anonym und sie können unser Angebot jederzeit verlassen. Falls Sie unsere Leistungen nutzen möchten, müssen wir stellenweise für die Inanspruchnahme, inhaltliche Ausgestaltung, Bestellung, Lieferung und Leistungserbringung sowie Zahlungsabwicklung (insbesondere Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages) im Hinblick auf unsere Leistungen folgende personenbezogene Daten von Ihnen erheben, speichern und nutzen: Firmenname, Umsatzsteuer ID.-Nr. Name, Vorname, Anrede, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindungsdaten. Ihr Zugangspasswort wird in verschlüsselter Form gespeichert ("salted hash").Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie Ihre Daten nicht bei jeder Bestellung erneut eingeben müssen. Sie können Ihr Profil jederzeit aktualisieren und auch löschen lassen. Für eine Löschung wenden Sie sich an uns.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (etwa Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Darüber hinaus, zum Beispiel für die Zusendung von Werbung, werden wir Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erheben, verarbeiten oder nutzen. Soweit Sie diese Einwilligung elektronisch im Rahmen unseres Internetangebotes erklären, beachten wir die gesetzlichen Hinweispflichten und protokollieren Ihre Einwilligung durch geeignete technische Systeme.

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten.





2. Technische Sicherheit





Zum Schutz der uns überlassenen Daten aktualisieren wir fortlaufend unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollen unberechtigte Zugriffe, widerrechtliche Löschung oder Manipulation und den versehentlichen Verlust der Daten bestmöglich verhindern.





3. Auskunftsrecht, Berichtigung, Weitere Informationen





Auf Ihr Verlangen teilen wir Ihnen gerne kostenlos mit, ob und welche personenbezogenen Daten zu Ihrer Person gespeichert sind. Unrichtige Daten werden von uns unverzüglich nach Kenntnis berichtigt.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.





4. Speicherdauer





Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.





5. Cookies





Auf unseren Internetseiten werden sog. Cookies verwendet. Diese richten auf Ihrem Computer keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.Wir nutzen diese Cookies auf der Webseite:Sitzungscookies - werden automatisch erstellt, wenn Sie die Seite besuchen. Ermöglichen bessere und schnellere Navigation. Der Cookie ist nur für die Sitzung aktiv und wird gelöscht, sobald der Browser geschlossen wird.Content Management System-Cookies - unterstützen die Verwaltung der Seite. Teile der Software werden zur Verwaltung und Aktualisierung unseres Webseiten-Contents genutzt. Die gesammelten Informationen werden nicht einbehalten und werden beim Schließen des Browsers gelöscht.Google-Analytics-Cookies - werden eingesetzt, um Informationen darüber, wie Besucher unsere Seite nutzen, anonymisiert zu speichern. Personenbezogene Informationen werden nicht gespeichert. Wir nutzen diese Informationen um Management-Berichte zusammenzustellen und die Qualität der Seite und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Cookies sammeln Informationen zur Anzahl der Besucher auf der Seite, wie die Besucher auf die Seite gelangt sind, welche Seiten sie besucht haben u.Ä.Cookies deaktivierenSie können einen Cookie deaktivieren, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen ändern. Wie Sie die Einstellungen ändern können, hängt vom jeweiligen Browser ab. Häufig gelangen Sie über die Reiter "Datenschutz" oder "Sicherheit" zu den jeweiligen Menüs. Es kann sein, dass die Seite nicht einwandfrei funktioniert, wenn Cookies deaktiviert sind.





6. Nutzung von Google Analytics





Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.





7. Verlinkungen auf andere Websites





Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese Websites werden von uns nicht betrieben und wir haben daher keinen Einfluss auf deren Inhalte, sowie deren Umgang mit dem Datenschutz. Wir empfehlen Ihnen daher, die von diesen Websites angebotenen Datenschutzerklärungen sorgfältig zu lesen und zu überprüfen.





8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung





Änderungen der Gesetzeslage oder der Rechtsprechung sowie Anpassungen unseres Geschäftsmodells können es unter Umständen erforderlich machen, diese

Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen. Sie können die jeweils aktuell geltende Datenschutzerklärung jederzeit bei uns anfordern oder aber unter www. focus-einrichtungen.de einsehen





Mit freundlichen Grüßen

FOCUS Einrichtungen

Geschäftsleitung