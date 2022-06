Die Firma KAPPLER wurde 1947 als 2-Mann-Betrieb gegründet. Nachdem man zuerst in den Bereichen Bau- und Möbelschreinerei tätig war, entwickelte sich die Firma in den 50er Jahren immer mehr zum Objekteinrichter. Große Projekte wie Kongreßhallen und Krankenhäuser werden realisiert.

In den 60er Jahren werden neben dem Objektgeschäft, zu dem jetzt auch Bankeinrichtungen zählen, zunehmend Arzteinrichtungen produziert. Der Anteil der Einrichtungen für die Medizinbranche nimmt so stark zu, daß 1977 zusammen mit anderen Gesellschaftern die Firma MED+ORG Praxiseinrichtungen GmbH gegründet wird, die den Vertrieb der Arzteinrichtungen übernimmt. 1991 wird die Firma MED+ORG komplett von der Firma KAPPLER aufgekauft und wird somit zur 100-prozentigen Tochtergesellschaft.

In den 90er Jahren werden zur besseren Präsentation der Produkte Ausstellungen beim Werk in Pfalzgrafenweiler sowie in Wittstock bei Berlin gebaut. Weiterhin wird in Ladbergen bei Münster eine weitere Ausstellung eröffnet. Nachdem KAPPLER bisher verstärkt im Innenausbau und Objektgeschäft tätig war, wird 1994 erstmals auf der Orgatec das Büromöbelsystem O, T+S präsentiert. Von diesem Zeitpunkt an folgen dann weitere neue Produktlinien. In Deutschland besteht ein flächendeckendes Außendienst- und Fachhandelsnetz. Das Unternehmen ist jetzt auch europaweit tätig. Neben Österreich, Schweiz und Luxemburg werden verstärkt Umsätze in USA, Kanada, Skandinavien, Irland und Fankreich generiert. Zum 01.08.2009 wird ein einheitlicher weltweiter Vertrieb unter dem Namen KAPPLER MED+ORG geschaffen. Somit agiert KAPPLER MED+ORG nun über alle Produkte und Märkte mit einen Namen.