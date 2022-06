Rebecca Peetz 1980

2003 Abschlussprüfung vor der Handwerkskammer zu Köln Siegerin im Kammerbezirk Köln, Landessiegerin in NRW 2003-2005 feste sowie freie Fotoassistenz renommierter Fotografen im In- und Ausland 2005 Gründung Fotoatelier2, Köln erfolgreiche Werbe- und Kunstfotografie Veröffentlichungen und Auszeichnungen in Fachzeitschriften u.a. Projekt Pale Faces in “Profifoto” und Wahl zu besten Nachwuchsfotografen durch das Magazin “Fotografie”. Seit 2013 Heute lebe und arbeite ich als selbständige Fotografin im Bergischen Land bei Köln. Geprägt von der Mode- und Werbefotografie liegt mein Schwerpunkt im Bereich der Menschen-, Event-, und Hochzeitsfotografie. Kurzum ich lebe diesen Beruf mit viel Herzblut. Für mich ist die Fotografie ein Mittel des Ausdrucks und Medium um wertvolle Erinnerungen festzuhalten. “Ohne Fotografie ist der Moment verloren, als ob es ihn nie gegeben hätte.” Richard Avedon