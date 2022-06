Gestaltung und Realisation erfordern Partnerschaften. Erst im Dialog und durch enge Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern entstehen gute Projekte.Daher bedeutet 'concept.design.realisation' für uns vor allem auch Teamwork.Intern wie extern suchen wir mit unseren Auftraggebern eine offene & kreative Partnerschaft.Diese Projektrunden erweitern sich durch erfahrene und uns bekannte Spezialisten oder durch ebensolche Partner der Auftraggeber. In solchen - oftmals jahrelangen - Projekten bilden sich immer wieder neue Partnerschaften und Wissens-Pools auf die wir i.d.R. später wieder zurückgreifen können.Auch A°ID ist eine Partnerschaft, gegründet 1999 durch Frank, Frauke und Robin Hellweg. Im Jahr 2002 kam Robert Bornschein als Partner hinzu.Seit mehreren Jahren betreut A°ID auch Auftraggeber im europäischen und amerikanischen Ausland. Eine Ausdehnung unseres Arbeitsumfeldes auf weitere internationale Märkte streben wir zusammen mit unseren Projektpartnern in den kommenden Monaten und Jahren an.