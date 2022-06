M-Moebeldesign: Exklusives Interior Design und Möbel in Manufakturqualität

M-Moebeldesign ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit drei verschiedenen Vertriebsschwerpunkten:

1. Design und Herstellung von Polstermöbeln aller Art und Betten in handwerklicher Manufakturqualität

Hierbei legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Produkte zu 100% „Handmade in Germany“ und somit umweltschonend und nachhaltig sind. In diesem Zusammenhang entstand im Laufe der Zeit eine kleine, feine Manufakturmöbelkollektion, die auch über den exklusiven Einrichtungshandel bundesweit und im benachbarten Ausland zu erwerben ist.

2. Interior Design für private oder gewerbliche Domizile aller Art (Apartments, Häuser, Ferienhäuser, Hotels, Firmensitze, Yachten, Banken, sowohl im In- als auch im Ausland)

Hierbei fungieren wir als Full-Service-Büro, übernehmen Planung und Regie sämtlicher Gewerke mit Bauleitung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Unser Motto: „Wir schaffen ein Interior, in dem sich der Kunde so wohl fühlt wie in einem Maßanzug.“

3. Online Handel mit anspruchsvollen Kleinmöbeln, Leuchten & Accessoires





In allen drei Bereichen richten sich unser Design und unser Können seit mehr als 25 Jahren an die Menschen, die sich mit dem, was es gibt, nicht zufriedengeben und stattdessen das Besondere suchen und Designs mit dem gewissen Etwas zu schätzen wissen. Im Zentrum all unserer Bemühungen steht der Mensch (Kunde) mit all seinen individuellen Bedürfnissen. Unser Ziel ist es, mit unserem Schaffen die Lebensqualität unserer Kunden zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, üben wir bei M-Moebeldesign unseren Beruf mit Leidenschaft und voller Emotionen aus.





Wer steht hinter M-Moebeldesign?

Wir, das sind eine Vielzahl hochqualifizierter Fachkräfte aus der Region, mit dem Anspruch, täglich ein bisschen besser zu werden, um das Besondere und Einmalige zu realisieren. Individueller Ansprechpartner bei M-Moebeldesign ist nicht zuletzt Thomas N. Bock mit seiner langjährigen Berufserfahrung (kurze Vita : geb. 1966 bei Hannover, aufgewachsen in Berlin, Ausbildung in Nürnberg, Studium in Köln, Management Tätigkeiten im Interior Bereich in Hamburg und Hannover, internationaler Vertriebsleiter der Interior-Labels DONGHIA und THÖRMER von 2001-2008).





Nachhaltigkeit bei M-Moebeldesign

Generell liegen uns bei M-Moebeldesign die Themen Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen sehr am Herzen. Daher produzieren wir unsere Möbel ausschließlich in Ostwestfalen in äußerst langlebiger Qualität in zeitlosem, elegantem Design. Bei unseren Möbeln lohnt es sich auch nach langen Jahren des Benutzens, wieder ein neues Bezugsmaterial in unserer Polsterwerkstatt zu erhalten. Diesen Service bieten wir natürlich auch für Polstermöbel an, die bereits bei ihnen vorhanden sind. Daher sprechen wir von unseren Möbeln gern auch von „Antiquitäten von morgen".





Was ist das Besondere an M-Moebeldesign?

Custom Made Produkte: Herstellung aller Möbel nach individuellem Kundenwunsch, was Form und Art angeht. Polsterservice für vorhanden Möbelstücke und deren Aufarbeitung. Hierfür steht eine umfassende Textilauswahl im eigenen Textilstudio zur Verfügung.

Wir verstehen uns als Service- und Dienstleistungsunternehmen und erfüllen daher Kundenwünsche über das gängige Maß hinaus.

Qualitativ hochwertigstes Netzwerk an Gewerken für alle Fragen der Inneneinrichtung

Absolute Flexibilität bei Anforderungen zur Umsetzung eines Projektes

30jährige Berufserfahrung auch in Zusammenarbeit mit namhaften Architekten und Innenarchitekten

zeitlos-elegante Möbel die sowohl hinsichtlich der Qualität als auch in Bezug auf den Stil langlebig sind und auch nach vielen Jahren noch als up to date gelten.





Da für uns Perfektionismus nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung ist, freuen wir uns, Ihnen bei der Umsetzung Ihres Traumdomizils behilflich sein zu können und es mit Ihnen zusammen zu verwirklichen - dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Apartment, Haus, Büro im In- und Ausland oder gar Ihre Yacht handelt oder ob Sie einfach nur neue Vorhänge und Fensterdekorationen oder einen neuen Teppich benötigen. Nehmen Sie in jedem Fall gerne Kontakt mit uns auf! Und ein Besuch bei uns im Showroom lohnt immer, da wir bei M-Moebeldesign auch im Bereich Accessoires stets die besondere Kleinigkeit für Sie bereithalten.

Willkommen zu Hause - Willkommen bei Moebeldesign!