Im Dezember 1999 wagte W. Büchler den Schritt, seine Tischlerei in ein Unternehmen zu verwandeln. Unsere Unternehmensphilosophie besteht dabei stets darin, die Wünsche unserer Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen. Das erreichen wir, indem wir Ihnen funktionale Möbel nach Maß anfertigen. Vom begehbaren Kleiderschrank über die Vitrine bis hin zu einzigartigen Betten machen wir für Sie alles möglich. Die langjährige Erfahrung, die wir in unserem Handwerk vorweisen können, sollten Sie in Ihrem Zuhause erleben. Wir beschäftigen neben Tischlermeistern auch erfahrene Gesellen und können Ihre Wünsche daher schnellstmöglich umsetzen. Wir wollen Ihre Träume Realität werden lassen. Deswegen gehen wir in einem unverbindlichen Beratungsgespräch direkt auf Ihre Wünsche ein. Wir vermessen vor Ort und bieten Ihnen daher individuelle Möbelstücke, die nur in Ihre Wohnung passen. Selbstverständlich arbeiten wir ausschließlich mit hochwertigen Materialien und den modernsten Fertigungstechniken. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie glücklich sind. Viele treue Kunden bestätigen, dass sich unser Einsatz lohnt. Lernen auch Sie uns kennen und erleben Sie Ihr Zuhause völlig neu. Vereinbaren Sie sofort einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von der perfekten Mischung aus Design, Qualität und Exklusivität.