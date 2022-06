Ich bin freie Dipl. Fotodesignerin mit dem SchwerpunktWerbefotografie, insbesondere Still life, Interior, Peopleund Tierfotografie im Speziellen.

Durch mein Grafik- und Fotodesign Studium an der FHDüsseldorf und FH Dortmund und meiner 3-jährigenfesten Assistenzzeit als Digital Operator bei HubertusHamm, habe ich auf vier Kontinenten unschätzbareErfahrungen gesammelt. Vom klassischen Still bis zurKönigsklasse der Autofotografie waren alle Bereiche derFotografie enthalten. Aus diesem großen Pool schöpfeich nun für meine eigenen Aufträge und freien Projekte,die ich in meinem Studio mitten in München oder onlocation realisiere. Ein Bereich der mir sehr am Herzen liegt ist die Tier-fotografie. Zur Zeit verfolge ich ein Ausstellungsprojektwelches „Tiere im Portrait" zeigt. Zudem habe ich aberdie feste Absicht, die Tierfotografie auch im werblichenBereich zu erweitern. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und erstelleIhnen gerne ein unverbindliches Angebot.