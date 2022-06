Geboren in Dornbirn arbeitete Christian Kroepfl nach Studienjahren in Wien und Paris in mehreren renommierten Architekturbüros in Österreich und den USA. Heute plant und entwickelt er in Wien neben seiner Tätigkeit als Architekt hochwertige und zeitlose Designmöbel. Beider Gestaltung stehen Fragestellungen der Funktionalität und der Qualität sowie dieVerwendung von natürlichen und nachhaltigen Materialien im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses. Die Produktpalette reicht von Tischen für den Ess- und Wohnbereich unddas Büro bis zum Regal bzw. Sideboard oder Individuallösungen.