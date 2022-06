Kubinska & Hofmann. Fotografen. München.

Ein kreatives Team, Eva Kubinska & Tassilo Hofmann. Zwei Aspekte, Kunst & Technik. Bildkomposition. Lichtführung. Digitale Postproduction. Die Säulen der Arbeit von Kubinska & Hofmann. Bilder von Menschen für Business, Werbung und PR, künstlerisches Potrait und Akt. Eva Kubinska studierte Fotografie an der Kunstakademie FAMU in Prag. Tassilo Hofmann studierte Theologie und Informatik und ist ausgebildeter Fotograf. Ein in München seit über zehn Jahren erfolgreiches Team. Die Fotografen suchen die Herausforderung anspruchsvoller Projekte. Ihr kreatives Vorgehen und ihre Bildsprache ist durch einen eigenen Stil geprägt. Zu ihren Kunden gehören namhafte Wirtschaftsunternehmen, Künstler und Politiker. Kubinska & Hofmann fotografieren vor Ort, bundesweit in Deutschland sowie international. Ein eigenes Studio befindet sich im Zentrum von München im Lehel. Dort treffen Kreativität und bohème Atmosphäre aufeinander.