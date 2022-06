Gerade die Schräge hat es uns angetan. Mit nine° setzen wir als junges Designer Label ein selbstbewusstes Statement. Unsere Leidenschaft ist es mit der Schwerkraft zu experimentieren. Der Focus sollte immer dem Gleichgewicht gerichtet sein. Eine Symbiose kann immer nur dann funktionieren, wenn man sich dem Gegenüber anpasst. Dies spiegelt sich in all unseren Designs wieder und sollte auch in jeder Lebenssituation bestehen.



Unsere ebenfalls schräg entworfenen Accessoires bieten Ihnen die Möglichkeit den Table nine° individuell zu gestalten. Entweder durch einen Blumentopf, einen Getränkehalter für Ihre Gäste oder einem Visitenkarten-Halter für Ihr Unternehmen. Mit unseren Designs setzen Sie in Ihrem Heim oder Unternehmen einen absoluten Blickfang! Gerade die

Schräge hält Ungleichgewicht im Gleichgewicht!

wild degrees