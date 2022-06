fritz & franken’s entwürfe konzentrieren sich auf elementare Funktionen, die sie in nachvollziehbare und ehrliche Konstruktionen übertragen. Sie arbeiten klar und geradlinig, geometrisch und graphisch, wobei Mobilität immer ein wichtiges Thema ist. So wird der Nutzer angeregt aufzubauen, umzubauen, anzufassen, anzusehen, zu fühlen und zu spielen – er wird zum Gestalter. Inspiration bedeutet für sie, die Welt mit allem was dazu gehört in sich aufzunehmen und in Produkte zu übersetzen – dazu gehören ihre Kinder, Reisen, Farben und der Dialog mit den Menschen, die sie umgeben. Gute Gestaltung steigert die Wertschätzung zum jeweiligen Produkt, sie macht es somit besonders und wertvoll. fritz & franken mögen es, wenn Materialität, Konstruktion und Verarbeitung spürbar und nachvollziehbar wird und so die Qualität der Produkte ausdrückt. Gute Gestaltung ist für sie zeitlos, funktional, mobil und großartig, wenn sie so einfach wie genial ist.