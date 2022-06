Die Firma Rupprich ist ein modernes Familienunternehmen, das seine Kunden in allen Bereichen, die das Wohnen betreffen, professionell berät. Außerdem sehen wir uns als ein Problemlöser für hochwertiges und nachhaltiges Wohnen. Bei uns bekommt man alles aus einer Hand, von der Beratung über den Verkauf, bis hin zur handwerklichen Ausführung.

Geschultes Verkaufspersonal berät unsere Kunden nicht nur anhand von Musterbüchern, sondern auch auf unserer Aktionsfläche von 300 m², mit großflächigen Mustern und Stoffen. Die Aktionsfläche erhält regelmäßig ein neues Outfit, 2014 Gardinenausstellung und aktuell eine Tapetenausstellung, diese dienen in besonderen Maße der Inspiration und der Beratung. Die Produktpalette in unserem Fachmarkt, auf 1000 m² über drei Etagen verteilt, erstreckt sich von Farben, Tapeten, Gardinen, Sonnenschutz über Bodenbeläge bis hin zu Wohnaccessoires, sowie im Winter einen großen Weihnachtsmarkt. Seit einem Jahr bieten wir weitere Inspirationen in unserem neuen Musterhaus. In unserer Musterhausausstellung mit 6 großen Wohnungen lässt sich die ganze Bandbreite des Wohnens und Bauens erleben. Hier zeigen wir die aktuellsten Farbtrends und beraten Sie gerne in unseren Musterwohnungen. Als Dienstleister im handwerklichen Bereich beschäftigen wir gut ausgebildete und zuverlässige Maler, Gerüstbauer, Bodenleger wie auch Raumausstatter. Zudem haben Sie die Möglichkeit sich im Internet auf unserer Homepage über verschiedene Produkte zu informieren und mit Hilfe von Online-Programmen, wie z.B. Farb- und Raumgestaltungsprogramme, selber kreativ zu werden und dadurch einen Vorgeschmack auf ihre neu gestalteten Wände und Fassaden zu erhalten. Des Weiteren wurde unser Internetauftritt auch noch um einen Online-Shop erweitert, indem Sie bestimmte Produktgruppen einfach von Zuhause aus bestellen können. Wir möchten den Einkauf in unserem Geschäft sowie im Online-Shop zu einem Erlebnis machen, das alle Sinne anspricht.