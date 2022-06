Wir bieten professionelle Dienstleistungen im Bereich Produktentwicklung an und betreiben einen Online- Shop für ausgewählte Designprodukte.

Sie benötigen in Bezug auf neue Produkte, einen optimierten Einkauf oder innovative Fertigungsmethoden und Produktideen Unterstützung? Dann helfen wir Ihnen gerne als professioneller Dienstleister für Ihre individuellen Anforderungen.

In der Entwicklungsphase werden die Produkte auf Wunsch mittels 3D-Visualisierung für unsere Kunden bereits vor der Produktion sichtbar gemacht. Neben Schöngeist ist ein klarer Verstand für eine kostenoptimierte Entwicklung bzw. Verbesserung von Produkten und Verpackung grundlegend. Unsere Erfahrung macht Deparso schon lange zum Partner von Handel und Industrie und Architekten.

PRODUKTENTWICKLUNG

Raum für Neues entsteht überall da, wo Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt sind und nur auf immer gleiche Produkte zurückgegriffen werden kann. Am Markt entsteht dadurch oft die vielgenannte Masse, in der man schnell untergeht. Um in dieser schnelllebigen Zeit am Markt zu bestehen, sind individuelle Produkte ausschlaggebend für den Erfolg. Wir entwickeln für bzw. mit unseren Kunden Ideen und das passende Design für eigene Produkte und können bei Bedarf auf ein gefestigtes Netzwerk aus Designern und Herstellern zurückgreifen. Für Designer dienen wir als Schnittstelle und ergänzen den kreativen Prozess um den technischen Bereich. Es werden Verbindungen zu geeigneten Partnern der Zulieferindustrie hergestellt und alle nötigen Schritte von der Konstruktion bis zum verpackten Artikel abgewickelt.

3DVISUALISIERUNG

Durch die Anfertigung einer 3D Visualisierung können Design-Studien und technische Objekte schon in einer frühen Planungsphase fotorealistisch dargestellt werden. Hochwertige 3D Grafiken sind eine kosteneffiziente Alternative, Produktstudien durchzuführen. Sowohl für das Marketing geplanter Bauteile, wie auch für die projektbegleitende Entwurfsphase, bietet die Computer-gestützte Visualisierung phantastische Möglichkeiten. In unserem virtuellen Fotostudio können Neuheiten bereits vor der Fertigstellung realistisch dargestellt werden. Vom Einzelteil, bis hin zur kompletten Baugruppe haben Sie bereits vor dem Bau der Prototypen die Möglichkeit, Designstudien kostengünstiger und bequemer durchführen zu lassen.

PRODUKTDESIGN

Neben unserem eigenen Design Label DHOCHZWEI arbeiten wir bereits seit Jahren mit einer Vielzahl von Produktdesignern zusammen und können auf diese Weise unterschiedlichste Bereiche auf einem hohen Niveau abdecken. Der Kreativprozess reicht von der Idee über erste Scribble bis hin zum High-End Rendering. Design steht aber auch für Weiterentwicklung und Erkennen der Zeiten und Märkte. Vor der Entwicklung neuer Produkte steht deshalb oft ein Redesign bzw. eine Weiterentwicklung vorhandener Produkte und eine Kostenoptimierung der Herstellungsprozesse. Die Folge ist eine deutliche Abgrenzung vom Markt durch Eigenständigkeit.

B2BMANAGEMENT

Als Schnittstelle zwischen Design und Technik sind technisches Hintergrundwissen, Verständnis für Materialien und das Herz eines Designers grundlegende Voraussetzungen. Lösungen für technische Probleme oder die Verbesserung vorhandener Bauteile sind genauso Alltagsgeschäft wie das Finden günstigerer Lieferanten. Persönliche Kontakte zu Herstellern erlauben schnelles Reagieren auf Bedürfnisse des Marktes und die Nutzung verschiedenster Verfahren. In langjähriger Berufserfahrung ist ein stabiles Netzwerk von Designern und Herstellern gewachsen, die wir in persönlicher Beratung gerne mit unseren Kunden zusammenführen.

FOTOSHOOTING

Eine Welt ohne Fotos ist undenkbar geworden. In einer Zeit, in der das Bild immer mehr das Wort ablöst, entscheidet die Aussagekraft genutzter Fotografien über die Wahrnehmung der Produkte bzw. des Unternehmens. Jedes Produkt oder Unternehmen kann auf viele unterschiedliche Weisen in Szene gesetzt werden. Die daraus resultierende Vielfalt an Faktoren wie zum Beispiel Aufbau des Sets, die richtige Beleuchtung und die Kameraeinstellung wird mit den Wünschen und Anforderungen der Kunden abgeglichen, um das Unternehmen bzw. das Produkt in das richtige Licht zu rücken.

KATALOGERSTELLUNG

Trotz Digitalisierung hinterlassen hochwertige Printprodukte Eindruck bei Kunden. Produktkataloge mit aussagekräftigen Fotos oder Visualisierungen in 3D unterstützen den Kaufentscheid wesentlich und beeinflußen den Kunden positiv. Eine Abwicklung vom ersten Entwurf bis zum fertigen Druckprodukt ist für uns selbstverständlich.

ONLINESHOP

Unser Onlineshop kann als Teil Ihrer Vermarktungsstrategie genutzt werden. In einem anspruchsvollen Umfeld werden alle Produkte präsentiert und interessierten Kunden angeboten. Für nachhaltige Platzierungen in relevanten Suchmaschinen wird durchgehend in Onlinemarketing investiert und strategische Weiterentwicklungen werden langfristig geplant und schrittweise umgesetzt, um den Markt zu erreichen.