Über Tarkett

Tarkett ist einer der weltweit größten Hersteller innovativer und nachhaltiger Bodenbeläge und Sportböden. Mit einem umfangreichen Produktsortiment von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, elastischen Belägen, Holz und Laminat, Kunstrasen sowie Leichtathletikanlagen bedient die Gruppe mehr als 100 Länder rund um den Globus. Mit 11. 000 Mitarbeitern und 32 Produktionsstandorten verkauft Tarkett jeden Tag Bodenbeläge in Höhe von 1,3 Millionen Quadratmetern in den Segmenten Health Care, Aged Care, Bildungswesen, Privatbau, Hospitality, Gewerblicher Bau, Stores & Shops und Sportanlagen. Die Gruppe setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein. Neben ihrer Strategie der Öko-Innovation fördert die Gruppe die Kreislaufwirtschaft. Der Nettoumsatz von Tarkett belief sich 2013 insgesamt in Europa, Nordamerika und in den neuen Volkswirtschaften auf 2,5 Milliarden Euro. Tarkett ist an der Euronext Paris (Compartment A, Ticker TKTT, ISIN: FR0004188670) notiert. Seine Aktien sind in den Indizes SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small und CAC All-Tradable enthalten. www.tarkett.com.