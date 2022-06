Ein Wesen von Natürlichkeit zeichnet das Design von Frau Caze aus – in ihren Arbeiten ist stets ein Bezug zur Natur wiederzufinden. Ökologisches Bewusstsein für Mensch und Umwelt ist grundsätzlich in Herangehensweise und Ausarbeitung verankert.

Herausforderung und Leidenschaft sind für mich, Spannungsfelder wie Lebendigkeit und Einfachheit, sowie Tradition, Autarkie und Moderne in ein gesundes und ästhetisches Verhältnis, konform mit Herstellung und Anwendung, zu bringen.