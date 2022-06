toshi ist ein Berliner Designlabel mit Fokus auf Wohnaccessoires und Leuchten.2011 gegründet, gestaltet toshi formschöne und progressive Produkte mit dem Prädikatsanspruch„designed and made in Berlin“.

Die Arbeit in einem Netzwerk von vorwiegend in Berlin niedergelassenen Mittelstandsunternehmen und Handwerksbetrieben ermöglicht einen intensiven Austausch und eine schnelle Abstimmung in den Produktionsabläufen und reduziert die Komplexität der Herstellungsprozesse.

Dadurch lassen sich schon bei mittleren Stückzahlen kundenspezifische Sonderwünsche, beispielsweise im Objektbereich, problemlos realisieren - sprechen Sie uns einfach darauf an!