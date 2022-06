Mit Victor launcht „bokunst“ in diesem Jahr sein erstes

Objekt. Bokunst – das ist Plattdeutsch und heißt so viel wie Architektur. Bei Victor handelt sich um einen Nacht- oder auch Beistelltisch, der durch seine hohe Funktionalität und schlichte Brillanz besticht. Entstanden mit dem Gedanken, dass wir Stadtmenschen in unseren kleinen Wohnungen stets zu wenig Platz haben, passt sich Victor mühelos in das noch so kleinste Zimmer ein. Stapel von Magazinen oder Büchern finden in ihm den perfekten Rahmen Für alles was privat bleiben soll bietet er eine geniale Möglichkeit – Die magische Schublade. Öffnet man sie geht ein Geheimfach am anderen Ende auf. Eine kleine Spielerei, die es so noch nicht gab. Diese einfache und pfiffige Idee macht Victor zu einem Unikat, welches in keiner Wohnung fehlen sollte.

Der Entwerfer Tim Schulenburg ist ein angehender Architekt aus Hamburg, der unter dem noch jungen Label „bokunst“ sein erstes Möbelstück veröffentlicht. Der Junge aus dem Norden bringt mit seinen schlichten Designs frischen Wind in jedes Zimmer und überzeugt mit nordischer Fifigkeit und unkomplizierter Gestaltung. Einfach, bodenständig, funktional, bescheiden – und ein echter Hingucker.