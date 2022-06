Wir, die Brüder Mike und Frank Schmitt, stehen für gutes, kreatives und solides Handwerk. Seit 1996 sind wir mit unserer Werkstatt für Raumgestaltung und seit 1999 mit unserem Geschäft in Kahl tätig, nachdem wir lange Zeit in Frankfurt ansässig waren. Mit unserer Erfahrung in den Bereichen Raumgestaltung und Raumausstattung verschönern wir Ihre Lebensräume und entwickeln mit Ihnen das Ambiente, das zu Ihnen passt. Besuchen Sie unser Geschäft in Kahl und überzeugen Sie sich von der Vielfalt unseres Angebotes sowie den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Oder rufen Sie uns an, wir kommen gerne auch zu Ihnen und beraten Sie direkt vor Ort. Die Ergebnisse unserer Arbeit können europaweit begutachtet werden