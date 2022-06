Spezialisiert auf soziale Räumlichkeiten wie Kitas, Arztpraxen, Einrichtungen für alte Menschen oder Menschen mit Behinderung entwickeln wir in unserem klaren nordischen Stil Ideen und Konzepte für individuelle Inneneinrichtungen. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen Designdisziplinen gibt uns dabei die Möglichkeit ein Gesamtpaket anzubieten, das neben der 3-dimensionalen Gestaltung Ihrer Räume auch den Entwurf von Grafiken mit einschließt. Verlässliche Partner aus dem Handwerk garantieren eine professionelle Umsetzung der Entwürfe.

Vor dem Hintergrund fundierter Ausbildungen sowie einem über die Jahre gesammelten Erfahrungsschatz und genanntem Netzwerk bieten wir Ihnen folgendes Portfolio:

· Beratung zu Möbeln und Inneneinrichtung im öffentlichen und halböffentlichen Raum

· Entwicklung von kunden- und nutzerorientierten Farb- und Raumkonzepten

· Gestaltung und Umsetzung von entsprechenden Interiors und Möbeln

· Entwurf individueller Leuchtinstallationen

· Begleitung des Projekts und Koordination aller beteiligten Dienstleister

Der Umfang unseres Angebots richtet sich also ganz nach Ihren Wünschen und kann von einer reinen Beratung bis hin zum vollständigen Projektmanagement reichen. Um zu klären was Sie brauchen, beginnt jede Zusammenarbeit mit einem persönlichen Gespräch, das nach Möglichkeit bereits in den Räumlichkeiten, für die ein Interior entwickelt werden soll, stattfindet.

MJUKA ist ein junges Designstudio aus Hamburg, gegründet von den Möbeldesignerinnen Franziska Cadmus und Annika Steven.

Beide aus dem Norden stammend studierten sie zusammen an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und setzen ihre Wege dann in Kopenhagen, Halle an der Saale und Göteborg fort. Inspiriert von skandinavischem Design entwickeln und gestalten sie ästhetisch hochwertige Möbel und Objekte sowie Interiors, vorrangig aus Holz und Textil. Um eine hohe Wertigkeit der Möbel, Produkte und Interiors zu erzielen achten sie auf die Auswahl hochwertiger Materialien sowie gute Produktionsbedingungen.