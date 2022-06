Studio für Produktdesign in Frankfurt // Projektarbeiten mit BMW, Festo, Lufthansa LSG Sky Chefs, Ogilvy & Mather, TuningArt, UBS, usw. im Bereich Produktdesign, Designstrategie und Produktentwicklung // Zuvor: in der Markenstrategie der Peter Schmidt Group (BBDO) in Frankfurt (2012) und Designerin bei Luigi Colani Design in Karlsruhe (2005) / Lehrbeauftragte für "Fragestellungen der Markenbildung in Designprojekten" an der HfG Offenbach (2011) // Diplom Produktdesign HfG Offenbach (2010) // Aufbaustudium in Corporate Product Branding HfG Offenbach (2011)