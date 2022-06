Gerster Collection

2012 feiert das Biberacher Textilunternehmen Gustav Gerster sein 130-jähriges Bestehen. 1882 gegründet, erlebte die Firma viele Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte am eigenen Leib und steht heute trotz aller Turbulenzen am Markt auf einer gesunden und soliden Basis. Zunächst als kleiner Posamentierbetrieb gegründet, entwickelte man sich im Lauf der Zeit zum größten Posamentenwerk in Deutschland. In den 50er Jahren beginnt Gerster mit der Produktion von Gardinenbändern. Von diesen Gardinenbändern werden heute 40 Mio. Meter im Jahr produziert. Vor ca. 25 Jahren wurde die Gardinenproduktion aufgenommen, die Angebotspalette ist seitdem darauf ausgerichtet, den kompletten Bedarf der Fensterdekoration abzudecken mit z.B. gewebten, bedruckten und bestickten Gardinenstoffen, Fertiggardinen, Gardinenbändern sowie Posamenten und Raffhaltern. 350 Mitarbeiter im Hauptsitz in Deutschland und im Tochterwerk in Polen (seit 1995) produzieren hochwertige Artikel in den hauseigenen Produktionsabteilungen, darunter Breit- und Bandweberei, Stickerei und Quastenfertigung.

Unsere Philosophie

„Wo Innovation Tradition hat“ Gerster ist Ihr Partner für hochwertige Textilien rund um das Fenster. Wir entwerfen, produzieren und vertreiben weltweit stilvolle Fensterdekorationen. Wir verstehen uns als innovativ und traditionsbewusst, hochwertig und stilvoll, zuverlässig und kompetent und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit unseren Produkten verbinden wir einen hohen Anspruch an Design, exzellenter Qualität und Funktionalität. Erst wenn dies zusammenkommt, sind wir zufrieden. Gerster Collection steht für eine umfassende Kollektion. Unseren Kunden sind wir ein kompetenter Ansprechpartner bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerster Collection - Atmosphären zum Wohlfühlen. Wo Innovation Tradition hat ist mehr als ein Motto, es ist der Grundsatz unserer Unternehmenstätigkeit. Durch den Unternehmergeist der Eignerfamilie Gerster geprägt und mit einem dynamischen und engagierten Team an Mitarbeitern, steht das Unternehmen für stetiges Wachstum sowie herausragende Qualitätsprodukte und freundlichen Service.