Designmöbel Hermann Bollwerk - Silverscape

Formale Experimente, klassische Materialwahl, anspruchsvolle Kreation: Meine Designmöbel und exklusiven Möbel-Ensembles stehen für Ästhetik, Wohlgefühl und Liebe zur Wohnung. Sie orientieren sich in Qualität und formaler Avanciertheit am Anspruch der Klassiker.

Die Entstehung meiner Designmöbel basiert auf handwerklicher Kenntnis, Imagination und ihrer Visualisierung durch generative Computerprogramme. Oftmals führt diese Kombination zu unerwarteten, faszinierenden Resultaten, aber immer unter der Berücksichtigung von Komfort, körpergerechter Form und Handhabung.

Studiert habe ich Objektdesign an der Fachhochschule Krefeld und Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Ich arbeite als freischaffender Designer in Mönchengladbach.

Ich suche international Hersteller und Interessenten für meine Designs.