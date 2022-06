EBA51: 30% günstiger, 50% schneller und 100% cooler

Container sind das Symbol für die globalisierte Welt – für grenzenloses Wachstum und anonymen Handel. EBA51 konterkariert das System „Container“ und schafft in ihnen persönlichen Wohnraum. Unser Containerdorf steht für das Ankommen, für das Sich-Zeit-lassen und für alltäglichen Austausch. „Frankie, Johnny & Nelly“ heißen die drei Gebäudekomplexe des Containerdorfs, deren Namen stellvertretend für die Studenten aus aller Welt stehen, die gemeinsam an diesem einzigartigen Ort im grünen Südosten Berlins leben werden. Auf dem ca. 11.000 m² großen EBA-Gelände entstehen 235 Single-Apartments mit je ca. 26,00 m² Wohnfläche, sowie 65 Double-Apartments und 11 Triple-Apartments, die Platz für Wohngemeinschaften bieten. Die 40 High Cube Container mit einer Außenabmessung von 12,19 m x 2,45 m x 2,90 m werden im Werk komplett zu einem Wohnmodul ausgebaut. Der Errichtung dieses innovativen Gebäudeensembles aus Containermodulen ging ein Ideen- und Realisierungswettbewerb Anfang des Jahres 2013 voraus, den das Büro Holzer Kobler Architekturen Zürich und Berlin gewonnen hat.

LAGE UND UMGEBUNG

EBA51 steht für die Eichbuschallee 51 – die Postadresse der in Zukunft hier lebenden Studenten. Mitten im Treptow-Köpenicker Ortsteil Plänterwald lässt es sich hervorragend aushalten. Gleich zwei Supermärkte und ein Bäcker befinden sich direkt auf den Nachbargrundstücken. Ob spazieren im Wald, joggen an der Spree oder sich austoben auf dem Sportplatz "Willi Sänger" – das Containerdorf bietet reichlich Naherholung und das unweit des Stadtzentrums. Mit der S-Bahn ist man in nur 2 Stationen am Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz. Angesagte Kneipen und Clubs in Kreuzberg und Neukölln, aber auch Kinos und Freizeitanlagen sind bequem per Fahrrad zu erreichen.