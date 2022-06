cimcima. versteht Design als einen kommunikativen Prozess, als

einen Dialog zwischen Objekt und Mensch, der sich an individuellen Bedürfnissen orientiert.

Die Vision von cimcima. ist, Räume mit lebendiger und dynamischer Ästhetik zu füllen, und den hybriden Charakter von Designobjekten in den Mittelpunkt zu stellen. Das Verhältnis zwischen Funktionalität und Ästhetik wird neu bestimmt und geordnet, indem diese Elemente komplementär zueinander gesetzt werden, statt das eine über das andere zu stellen. Durch die Reduktion auf das Wesentliche und das intelligente Design entstehen brauchbare, schöne Objekte, deren Nutzungsweise nicht endgültig vorbestimmt, sondern immer wieder neu und individuell gestaltbar ist. Es wird eine emotionale Erlebnisdimension geschaffen, die das rein Funktionale oder Ästhetische transzendiert, und den Objekten die Herausbildung von spezifischen Identitäten im jeweiligen privaten Kontext ermöglicht. Ein Designkonzept, welches immer wieder neu belebt wird.

Neue Sichtweisen auf Materialien und das Neu-denken von Funktion im Lichte neuester Technologie stehen am Anfang des Designprozesses.

Simon Junge ist Produktdesigner und Architekt. Er hat an der

Hamburger Kunsthochschule und der Berliner Universität der Künste studiert und absolvierte 2008 seinen Abschluss als Diplom-Architekt.

Er hat in namenhaften Büros wie dem Hamburger Lichtplanungsbüro von Ulrike Brandi Licht und dem Architekturbüro von Enric Miralles/Benedetta Tagliabue in Barcelona gearbeitet. Von 2008 bis 2010 etablierte er mit zwei weiteren Architekten eine Filiale in Buenos Aires, Argentinien für das deutsche Architekturbüro Peter Werner Schmidt.

Seit 2010 lebt und arbeitet er als selbständiger Designer, Architekt und Lichtgestalter in Berlin und gründete 2012 das Designlabel cimcima.