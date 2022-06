Die LTG Lofts to Go GmbH & Co. KG wurde im Oktober 2012 von Mark Dare Schmiedel gegründet. Mit dem mobilen Konzept "coodo" schafft LTG Wohn- und Arbeitsraum, der Ansprüche einer modernen Gesellschaft hinsichtlich Naturnähe und Mobilität in einer Struktur erfüllt. Ein Team von 7 Mitarbeitern realisiert gemeinsam mit Mark Schmiedel die internationale Vermarktung und den Vertrieb der coodos. Im Mai 2015 wurde der Firmensitz von Berlin nach Hamburg verlegt.