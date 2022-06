Mit seinen individuell zugeschnittenen Arbeiten auf unterschiedlichen Gebieten der Architektur fokussiert Thomas Bendel zunächst das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt. Gilt es ihm als absolut gesetzte Grundlage, bleibende, wertvolle Dinge zu schaffen, so unterliegt die Erarbeitung seiner Werke stets einer prozesshaften Ausarbeitung in enger Einbeziehung des Auftraggebers und seiner Wünsche.



Die Vielzahl der zu beobachtenden und zu bedenkenden Daten, die ein fertiges Werk in seiner Umwelt erst als ein wertvolles erscheinen lassen, bindet Thomas Bendel streng an die eigene künstlerische Verantwortung als Architekt. Als zentrales Anliegen seiner Arbeit steht das Ziel im Vordergrund, der Vision des Auftragsgebers eine umweltbezogene Einbettung des Werkes zu gewähren.



Wohldurchdachte Detailfreude, Anfertigung und Gestaltung von besonderen Objekten, funktionale Formentwicklung und präzise Erarbeitung des Grundkonzeptes sollen in ihrer Realisierung stets überraschende Momente bergen, die sowohl das Werk in seiner je besonderen Umwelt, als auch den Menschen in seiner ebenso besonderen Lebenswelt auffängt und ihm neue, unerwartete aber stimmige Perspektiven und Wahrnehmungen erfahrbar werden lassen.