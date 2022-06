Emotionale Gartengestaltung mit Gartenbeleuchtung und Wasserspielen ist unsere Leidenschaft.

Dabei verstehen wir uns nicht nur als klassische Landschaftsgärtner, sondern vielmehr als Wohnraumerweiterer und Lebensqualitätsteigerer. Mit einem individuellen Konzept, daß wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, gestalten wir Ihren ganz persönlichen Wohlfühlgarten. So haben Sie ganzjährig ein Stückchen Urlaub im heimischen Garten. Mit Herzblut kümmern wir uns auch nach der Neu- oder Umgestaltung Ihres Wohlfühlgartens um die Gartenpflege und somit um den Werterhalt Ihres grünen Wohnzimmers. In unserem kleinen Shop finden Sie eine Auswahl an Gartenbonsai und Formgehölzen.