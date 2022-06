Die 2014 gegründete dakanimo GmbH entwickelt High-End-Designobjekte im Bereich der KNX- Technologie für intelligente Häuser. Das Portfolio richtet sich an Menschen, die höchste Ansprüche an das Design ihrer Umgebung haben ohne dabei auf Funktionen verzichten zu wollen.

Die in Deutschland entwickelten und produzierten Produkte stehen für die Überzeugung, dass ein hoher Standard an Ästhetik und Leistung maximale Qualität garantiert. Die intuitive Bedienbarkeit integriert sie in den Lebensraum der Nutzer. dakanimo bringt Freude für Luxusinteressierte, Individualisten, Trendsetter und Design-Enthusiasten, denn die Produkte der dakanimo GmbH sollen für jeden Beteiligten das Leben schöner, sicherer und einfacher machen.