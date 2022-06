ZEIT HAST DU NIE, DU MUSST SIE DIR FORMEN.

Das Leben im Allgemeinen, die Anforderungen an das Individuum und im Speziellen das Arbeitsumfeld werden immer schneller und beschleunigter. In der Kommunikationsgesellschaft ist das Arbeiten rund um die Uhr zur Selbstverständlichkeit geworden. Rastlosigkeit, Hektik und Stress sind die Charakteristika unserer Generation, Zeit scheint zu einem Luxusgut geworden zu sein. Durch neue Medien und fortschreitende Vernetzung werden Informationen, Aufgaben, Anfragen und Neuigkeiten ununterbrochen und nahe- zu in Echtzeit kommuniziert. Das Arbeiten von Unterwegs oder Zuhause aus wird immer selbstverständlicher. Der Arbeitsplatz in seiner klassischen Form existiert heutzutage nur noch selten und befindet sich im Wandel, sodass eine Trennung von Arbeitsort und privatem Wohnraum immer schwieriger wird. Eigenverantwortlicher Umgang mit dem Arbeitspensum ist wichtiger denn je. Längst ist es an der Zeit, sich Möglichkeiten zur bewussten und selbstbestimmten Entschleunigung zu schaffen. Zeitform verfolgt ein Möbelkonzept für den privaten Wohnraum, welches durch optionale Transformation der Produkte die psychische und physische Distanzierung zur Arbeit kommuniziert und somit das Bewusstsein für ein adäquates Lebenstempo fördert.