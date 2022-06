In unserem im Jahre 2002 in Düsseldorf gegründeten Architekturbüro Böhme Bertossi Architekten bearbeiten wir alle Planungsaufgaben im Bereich Architektur, Städtebau und Kommunikation. Wir sind international tätig und schöpfen aus unseren Erfahrungen insbesondere in Deutschland und Italien. Unser Ziel ist es, stets die Veränderungen der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur und somit auch die sich ständig im Wandel befindenen Anforderungen an die Architektur in den Entwurfs- und Arbeitsprozess einzubeziehen, dabei jedoch stets auf die Tradition und die Geschichte aufzubauen. Dabei bilden wir teilweise Netzwerke und arbeiten interdisziplinär. Jedes neue Projekt sehen wir als eine Herausforderung, gemeinsam mit unserem Auftraggeber in ständigem Austausch zu einem Bauwerk höchster Qualität und zu grösster Zufriedenheit zu gelangen. Dabei steht im Mittelpunkt immer der Mensch. Die uns begleitenden Kräfte sind Intuition, Erfahrung und der Vergleich von verschiedenen Lösungen.