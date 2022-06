Das Ingenieurbüro Hujer wurde im April 1999 in Ebendorf (Gemeinde Barleben) in der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt gegründet.

Wir beschäftigen uns mit dem sogenannten "intelligenten Wohnen", "smart House" oder auch "intelligentes Heim" genannt.

Unser Hauptbetätigungsfeld ist die Planung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Systemintegration von den Bussystemen KNX/EIB, auch Instabus genannt.

Die Produktneutralität und Herstellerunabhängigkeit bei der Planung ist und bleibt oberstes Gebot. Es wird das KNX-Produkt gewählt, das für den Anwendungszweck und der Funktionalität die optimalen Eigenschaften besitzt.

Für unsere Kunden realisierten wir über 150 anspruchsvolle Projekte, vom Einfamilienhaus mit Multimedia Steuerung bis hin zu Großprojekten. Mit anderen Worten, Systemintegration in vollendeter Form.

Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung erfüllen wir Ihre Ideen und Vorstellungen mit "Leben". Über unser Know-how hinaus liegt unsere Stärke vor allem in der Flexibilität, mit der wir schnell auf Markttendenzen und Kundenwünsche reagieren können.