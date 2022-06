In einem der schönsten Erholungsgebiete Deutschlands, im Schwarzwald, wurde das Unternehmen Irisette vor mehr als 50 Jahren gegründet. Hier begann die Erfolgsgeschichte eines deutschen Unternehmens.

Mit dem Mut zu modischerem Design und dem Einsatz von mehr Farbe und Farbkombinationen begann der Siegeszug der Irisette GmbH. So gilt die Firma Irisette als Erfinder der bunten Bettwäsche. Was in den Anfängen als gewebte, bunte Stoffe begann, wurde durch Irisette später dann mittels aufwendiger Druckprozesse und Maschinen realisiert.