AERO-1946 ist der Name eines Projektes. Wir, ein Zahntechniker und ein Technikhistoriker entwickeln und produzieren mit Methoden des klassischen Flugzeugbaues der 1940er Jahre Objekte, auch für den täglichen Gebrauch. Uns bewegte der experimentelle Ansatz, Leichtbautechniken aus dem historischen Flugzeugbau in neue Formen zu überführen. Unsere Entwürfe arbeiten mit Motiven aus der über hundertjährigen Luftfahrtgeschichte, zitieren sie spielerisch, greifen sie funktional auf und transportieren sie in alltägliche Verwendungszusammenhänge.

Oder anders gesagt, die Idee des Fliegens, festgemacht an Alltagsobjekten, so könnte man das Konzept auch beschreiben, das hinter den diversen Objekten aus unserem Gemeinschaftsatelier bei Köln steht. Selbst Spezialisten fällt es oft schwer zu erraten, ob diese Dinge Hinterlassenschaften einer mittlerweile verschwundenen Industrie sind, oder die auf die Spitze getriebene Simulation historischer Technik. Zweiteres trifft zu, vordergründig irrational, auf den zweiten Blick aber plausibel. Denn wer stellt sich schon ein Flugzeug in die Wohnung?