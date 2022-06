Mein Know How basiert auf einer baugewerblichen Ausbildung und einer Weiterbildung zum Bautechniker. Ein Architekturstudium alleine reichte mir nicht, so dass ich mein Wissen bei der ILS-Akademie Hamburg mit dem Schwerpunkt Innenarchitektur ergänzte.

Fortbildungen erweitern kontinuierlich mein Wissen zu Raumgestaltung und Interieur-Design. Durch regelmäßige Messebesuche spüre ich aktuelle Wohntrends auf.