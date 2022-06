taube - Familienunternehmen mit traditionellen Werten

„Made in Germany“ – dafür steht das Traditionsunternehmens taube aus dem fränkischen Ipsheim seit über 50 Jahren. Höchste Qualität, nachhaltige Materialien und kreative Ideen für Kinder- und Jugendmöbel sind für Gabriele Lehner, Firmenleiterin in zweiter Generation, eine Selbstverständlichkeit: „Alle unsere Möbel werden nach strengen Sicherheitsvorschriften und modernen Standards direkt hier im Firmenstandort Ipsheim gefertigt. Dass wir dabei größten Wert auf die Einhaltung ökologischer Kriterien legen und ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwenden steht für uns außer Frage.“ Möbel made by taube vereinen Qualität und Nachhaltigkeit. Schlaue Konstruktionen und ein ansprechendes Design mit viel Liebe zum Detail machen sie darüber hinaus zum absoluten Liebling im Kinderzimmer. Kindermöbel von taube: Eine Investition für die Zukunft.