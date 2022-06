Drifte Wohnform GmbH - Wir leben wohnen

Vor 50 Jahren startete Reinhard Drifte in einer Hinterhofgarage in

Holderberg. Aus kleinen Anfängen wuchs ein Unternehmen, welches weit über die Stadtgrenzen von Moers und Krefeld hinaus bekannt ist. Der Standort ist geblieben: Ruhig und idyllisch, jedoch äußerst verkehrsgünstig am Autobahnkreuz Moers.

Heute umfasst das Drifte-Team, unter der Geschäftsführung von Aydin Yildirim, einschließlich der Kooperationspartner, 50 Mitarbeiter. In einer außergewöhnlichen Architektur finden Sie auf über 5.000 qm Ausstellungsfläche alle Top-Marken der internationalen Möbelhersteller.

Ein qualifiziertes Team aus Innenarchitekten und Einrichtungsberatern nimmt jede Herausforderung an. Von der Bedarfsanalyse bis zur kompletten Umsetzung der Ideen: Wir stehen Ihnen zur Seite!