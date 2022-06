fleuresse steht für modische, kreative Marken-Bettwäsche auf höchstem Qualitätsniveau. Was ein Team ganz verschieden denkender Designerinnen und Designer in unserem Atelier entwirft, kann sich sehen lassen: Mit jährlich über 50 neuen Dessins sind wir immer ganz nah dran an den europäischen Wohn- und Einrichtungstrends. Und hin und wieder setzen wir sogar den Trend.