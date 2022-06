Im Fokus der Arbeiten von Christine Hechinger stehen traditionelle Handwerkstechniken, die die Gestalterin programmatisch reanimiert. Alt bekannte Formen und Produkte durchlaufen einen kontinuierlichen Evolutionsprozess und werden in einen zeitgemäßen Kontext gestellt. Es entstehen poetische, feminine auf das Wesentliche reduzierte Kleinserien mit nachhaltigem Anspruch - made in Austria. Christine Hechinger, lebt und arbeitet in Linz.