Die Agentur für Markenträume wurde 2005 von Melanie und Andreas Krämer mit dem Fokus auf Messearchitektur, Markeninszenierungen, Kommunikationsdesign und Shopkonzepte in Esslingen gegründet. Mittlerweile arbeiten 39 Mitarbeiter für das Unternehmen, das mehrfach ausgezeichnet wurde – unter anderem mit EVA/ADAM, EuBEA, dem German Design Award, dem iF Communication Design Award, dem Automotive Brand Contest oder auch vom Deutschen Designer Club. Zu den Auftraggebern zählen Porsche, Bosch, Daimler, Eaton Industries oder auch HUG aus der Schweiz. Die Agentur für Markenträume realisiert Projekte weltweit, hat bisher 46 Projekte in China realisiert und in 62 Ländern gearbeitet. Seit Anfang 2013 wird die Geschäftsführung durch Florian Pleyer verstärkt, der insbesondere die Bereiche Markeninszenierung, Events und Shopdesign verantwortet.